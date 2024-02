Manfredonia-Gallipoli 2-0: Balba sugli scudi

È una vittoria di platino quella ottenuta dal Manfredonia: il 2-0 maturato contro il Gallipoli mette una buona ipoteca sulla salvezza a dieci giornate dal termine ma soprattutto consente di godersi al meglio l’abbraccio coi sostenitori biancazzurri al Miramare. Che allo stesso tempo sperano la situazione si sblocchi definitivamente.

Non è una gara che regala troppe emozioni, almeno nel primo tempo. Al 10′ la prima occasione è per i salentini: tiro a giro di Altamura, palla a lato. Al 20′ dagli sviluppi di un corner cerca la botta al volo anche Munoz, nulla di fatto. Poi si vede maggiormente il Manfredonia, soprattutto su palla inattiva. Al 25′ Calemme impegna su punizione Dima, che blocca la sfera in due tempi. Al 31′ bella combinazione sull’asse De Vito-Hernaiz, gli ospiti se la cavano.

Nella ripresa la svolta tecnico-tattica: mister Cinque sostituisce De Vito, al suo posto entra Balba. Ed al 20′ ecco il vantaggio: ripartenza corale dei sipontini, dalla sinistra assist decisivo di De Luca per l’inserimento del numero 13 biancazzurro che non sbaglia nel cuore dell’area: 1-0. Al 31′ squillo Gallipoli: punizione a giro di Fruci, palla che scheggia il palo. Gol mancato, gol subito: al 43′ costa cara una palla sanguinosa persa dagli ospiti, immediato recupero palla con Giacobbe che pesca ancora Balba: diagonale perfetto che si insacca sul secondo palo. È 2-0, pratica archiviata.

