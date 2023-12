Manfredonia-Fidelis Andria sospesa per infortunio dell’arbitro

Ancora una gara sospesa per infortunio del direttore di gara. È accaduto a Manfredonia, dove era in corso la partita tra i padroni di casa e la Fidelis Andria. Al termine del primo tempo, sul punteggio di 2-0 per gli ospiti, l’arbitro, il signor Lupinski di Albano Laziale, si è accasciato a terra a causa di un problema muscolare. Inutili gli interventi dei sanitari. Secondo tempo, dunque, rinviato a data da destinarsi. La gara, infatti, riprenderà, come recita il regolamento, dal minuto della sospensione.

