Manfredonia, Cinque: “Fasano cinico, non ho visto una squadra allo sbando”

Franco Cinque, allenatore del Manfredonia, commenta così la netta sconfitta rimediata nel derby contro il Fasano:

“Uno sente il 4-1 e può pensare che il Manfredonia non c’era. Abbiamo preso questi due gol su punizione, se avesse segnato Giacobbe a fine primo tempo nella ripresa avremmo visto un’altra partita. Nella ripresa abbiamo avuto troppa frenesia, poi il terzo gol ci ha spezzato le gambe. Il Fasano è stato molto cinico, bravi loro in questo, ma non ho visto un cattivo Manfredonia, non ho visto una squadra allo sbando. Non bisogna andare in apprensione, bisogna avere equilibrio e migliorare quello che non va”.

