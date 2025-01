Fasano, Agovino: “Vinto contro una squadra in salute, successo non scontato”

Massimo Agovino, allenatore del Fasano, analizza così il netto successo conquistato sul Manfredonia:

“Agovino ha portato un po’ di entusiasmo, almeno così dicono i numeri. Sapevo però di trovare una buona squadra, allenata bene da Iannini, una squadra alla quale evidentemente mancava solo un po’ di fiducia. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che mi hanno seguito, non sono io a far bene a loro ma loro a far bene a me. Abbiamo vinto una partita che sembra scontata ma non lo era, abbiamo vinto contro una squadra che era in salute, che veniva da due pareggi contro altrettante corazzate. Era una gara da vincere e questo è un successo che vale doppio. Stiamo viaggiando a ritmo playoff, mi auguro di continuare così, ma mantenendo umiltà”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author