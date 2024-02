Manduria, perseguita moglie e figlie: arrestato 58enne

La Polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 58 anni di Manduria per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e delle sue figlie. L’intervento del Commissariato di Manduria è stato scatenato da una segnalazione di una donna che ha riferito dell’ennesimo tentativo del suo ex coniuge di contattarla in modo molesto.

La donna, vittima del persistente comportamento del suo ex marito, aveva instaurato un canale diretto con la Polizia Locale per ricevere assistenza psicologica e segnalare le molestie e le minacce subite da lei e dalle sue figlie. I poliziotti hanno individuato l’uomo nel sedile anteriore della sua auto parcheggiata vicino alla casa dell’ex moglie, evidenziando segni di ubriachezza.

Il 58enne, separato da diversi anni dalla sua ex moglie e con problemi di alcol e droghe, era già stato denunciato in passato per comportamenti disturbanti nei confronti della donna e delle sue figlie maggiorenni. Nonostante i precedenti provvedimenti giudiziari che gli vietavano di avvicinarsi alle vittime, l’uomo ha continuato a molestarle.

Dopo il completamento degli atti processuali, il 58enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi da parte dell’autorità giudiziaria.

