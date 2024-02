Ex Ilva, audizioni: De Carlo replica ad AdI: ‘Invito è stato rifiutato’

“La commissione che presiedo ha provveduto a invitare la Presidenza Acciaierie d’Italia per essere ascoltata sui decreti Ilva”. Lo fa sapere Luca De Carlo, presidente della commissione agricoltura del Senato, in riferimento alla nota con cui Acciaierie d’Italia afferma di non essere mai stata convocata dal Parlamento, ma di essere disponibile.

”Contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno, quando era presente l’amministratore delegato la presidenza di Acciaierie d’Italia ha ritenuto di non aderire alla convocazione. Scelta verbalizzata nel corso della seduta dello scorso 30 gennaio”, continua De Carlo.

“Raccolgo quindi con favore la rinnovata disponibilità e, vista la delicatezza del tema e l’importanza di raccogliere anche il loro punto di vista, comunico di essere pronto ad audirli in sede di Commissione già nella seduta di martedì prossimo”, conclude il presidente della commissione agricoltura del Senato.

