“Il mio nuovo percorso professionale è partito a Sava negli ultimi 3 mesi della scorsa stagione – ha dichiarato a Blunote Francesco Passiatore, tecnico del Manduria -. Ho pensato fosse arrivato il momento di rimettersi in gioco facendo ciò che mi è sempre piaciuto. A Sava siamo andati oltre le aspettative: arrivati allo spareggio play off con il Corato, siamo stati ”beffati” dal Barletta che ha vinto entrambe le finali con il Martina. Una volta sepolte le nostre ambizioni, il presidente ha voluto coinvolgermi in un nuovo progetto che non ho esitato a sposare. A Manduria vogliamo condurre un campionato di alto livello. Abbiamo lavorato duramente e in silenzio tutta l’estate per allestire una buona rosa. Siamo partiti bene superando il turno di Coppa Italia e collezionando 4 vittorie di fila. Il primo obiettivo, però, è già stato raggiunto: abbiamo riacceso l’ntusiasmo dei tifosi sopito da anni”. (Foto Giorgia Cannella)

IL DIMITRI COME NON SI VEDEVA DA TEMPO