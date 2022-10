Seconda gara casalinga per la Gioiella Prisma Taranto. Domenica 16 ottobre, alle 18, i rossoblu ospitano la Vero Volley Monza per la terza giornata, con l’obiettivo di conquistare i primi punti in campionato dopo le due sconfitte di fila con la Cucine Lube Civitanova e la trasferta di Cisterna.

La sfida del PalaMazzola non sarà più semplice delle prime due: Monza di coach Eccheli è ancora a secco di vittorie, ma si è trovata ad affrontare un’emergenza palleggio sin dalla prima giornata, avendo perso il regista Kreling Cachopa. Nell’ultima partita ha orchestrato il croato Visic e nel derby lombardo si era portata in vantaggio per 2 set a zero su Milano grazie alle bombe del suo opposto Grozer (che ha messo a terra ben 28 punti) e allo schiacciatore Davyskiba, che ha chiuso a 20. Ha poi subito la veemenza di Milano che ha rimontato e vinto al tie-break. Ma Monza ha nel suo roster anche tre ottimi centrali: l’oro nazionale Galassi, il coriaceo Beretta e una vecchia conoscenza rossoblù come Gabriele Di Martino, nonché l‘esperto schiacciatore canadese Maar, messosi in mostra durante il mondiale proprio contro l’Italia, e il libero Federici, protagonista sempre con ottime difese e recuperi.

Impresa non semplice per i pugliesi, che dovranno sfoderare una prestazione monstre per arginare i colpi dello scatenato Grozer e delle bocche di fuoco lombarde. In casa rossoblù si procede con allenamenti intensi per approcciare al meglio dopo l’uscita di Cisterna che ha lasciato l’amaro in bocca. “La gara potrebbe darci soddisfazioni, come potrebbe metterci molto in difficoltà – sottolinea Vito Primavera, direttore generale della Gioiella Prisma Taranto -. Stiamo cercando di compattare il gruppo perché dopo due 3-0 consecutivi non è facile per nessuno. Ai tifosi chiedo di continuare a darci una mano perché, secondo me, in questo campionato la salvezza ce la giocheremo in casa grazie al loro apporto”.

Ex di giornata: Gabriele Di Martino, centrale rossoblù dal 2020 al 2022. Arbitri dell’incontro: Frapiccini Bruno e Luciani Ubaldo

PROMOZIONE SPECIALE VOLLEYBALL WORLD TV – Sottoscrivendo l’abbonamento a Volleyball World TV, piattaforma che trasmette in live streaming tutte le partite della SuperLega su qualsiasi tipo di device. Inserendo il codice “TARANTO10″ al momento della registrazione (www.volleyballworld.tv/signup) verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo di qualsiasi pacchetto selezionato. Chi ha già sottoscritto un abbonamento può consultare la sezione FAQ sul sito Volleyballworld.tv per conoscere la modalità di accesso alla scontistica! (Foto Andrea Pettenuzzo)