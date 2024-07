Maltrattava i genitori per ricevere denaro e acquistare droga: arrestato un 45enne

Ennesimo episodio di violenza domestica in Salento. Un 45enne, originario di Lizzanello, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Cavallino, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti contro i genitori e la sorella.

L’intervento dei militari è stato richiesto in seguito ad un diverbio, nato tra l’uomo e i suoi genitori, e probabilmente legato a problemi con il consumo di sostanze stupefacenti. Il 45enne, privo di occupazione, infatti, avrebbe avanzato un’ennesima richiesta di denaro al padre e alla madre e, al loro diniego, sarebbe andato in escandescenza aggredendoli fisicamente e verbalmente. Tali episodi di violenza domestica si sarebbero verificati anche in passato.

Espletate le formalità, il 45enne è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo salentino.

