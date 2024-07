Maltempo a Bari, ramo cade in via Loiacono

BARI – Un ramo di medie dimensioni si è staccato da un albero a causa del forte vento e del maltempo che sta colpendo in queste ore il capoluogo pugliese finendo sull’arteria stradale. È accaduto in via Loiacono, al quartiere Japigia di Bari. Non ci sono danni a persone. Il rame ha sfiorato le auto parcheggiate sull’altro lato della strada. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale per mettere in sicurezza la zona. La circolazione stradale, bloccata in un primo momento, è ripresa dopo un paio d’ore

