Maltempo, in arrivo freddo e neve in Basilicata

Nelle prossime ore è in arrivo un forte peggioramento delle condizioni meteo in Basilicata. Correnti fredde di origine artica sono in arrivo sul meridione d’Italia che determineranno un calo delle temperature già a partire da domani, sabato 11 gennaio 2025, ma ancora più sensibile tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2025, con nevicate fino a quote basse. Tra sabato notte e lunedì, le condizioni meteorologiche subiranno un peggioramento significativo a causa di un minimo depressionario ad “occhiale”, capace di generare precipitazioni abbondanti e nevicate intense su molte aree del Sud. In particolare le precipitazioni attese saranno abbondanti, e la neve sarà la grande protagonista sulle aree interne e collinari anche in Molise e Puglia.

La giornata di domenica 12 gennaio vedrà maltempo generalizzato con abbondanti nevicate anche sui rilievi oltre i 300/400 metri delle zone a nord fino ad arrivare agli 800/900 metri delle zone più a sud della Basilicata. Nella seconda parte di domenica le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità ma saranno comunque presenti permettendo alla coltre bianca di aumentare di spessore. Lunedì 13 gennaio probabilmente la città di Potenza si sveglierà con accumuli tra i 20 e i 40 cm. Su Matera non si escludono fugaci nevicate ma le temperature, in linea di massima, non dovrebbero permettere accumuli importanti.

