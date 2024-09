Malamovida all’Umbertino: il dj della notte chiede scusa (IL VIDEO)

BARI – Ha promesso di non mettere più musica per strada a tutto volume nelle ore notturne e ha chiesto scusa ai residenti di via Cognetti e via Abbrescia, zio Totò, il dj improvvisato che ha letteralmente tolto il sonno ai baresi che vivono all’Umbertino sparando “a palla” – come si direbbe in gergo – e per strada svariate canzoni nel cuore della notte.

Nelle scorse ore ha incontrato il sindaco della notte, Lorenzo Leonetti, promettendo che non lo farà più. “Ci si diverte ma fino a mezzanotte”, ha imposto il consigliere comunale e zio Totò non ha potuto fare altro che accettare onde evitare conseguenze peggiori.

L’episodio risale a un paio di settimane fa, quando zio Totò è arrivato in via Cognetti, angolo via Abbrescia con la sua cassa portatile e avrebbe dato il via alla musica con il Final Countdown degli Europe. E di lì, ecco il coro degli astanti e la sveglia a notte fonda per i residenti che hanno immediatamente postato tutto sui social chiedendo ancora un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

