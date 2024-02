Lutto per l’onorevole Dario Iaia: è morto il papà Giovanni

TARANTO – Grave lutto per la famiglia dell’onorevole Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. E’ venuto a mancare il papà, Giovanni, 77 anni. Lascia la moglie Silvana, i figli Dario, Simone e Lucia, le nuore Novella e Michela, il genero Paolo e i nipoti.

I funerali saranno celebrati domani, 21 febbraio, alle 16 presso la Chiesa di San Francesco (ex Convento), in via Roma, a Sava. La salma sarà vegliata presso l’abitazione di famiglia in via Caraccio 78 a Sava.

Alla famiglia Iaia tutta le più sentite condoglianze dal Gruppo Editoriale Domenico Distante, dalla direzione e redazione de “Lo Jonio”. Un forte abbraccio anche alla collega Lucia Iaia

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author