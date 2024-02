Taranto, ipotesi ‘Fanuzzi’, Marchionna: ‘Era nostro dovere ricambiare il favore della scorsa estate’

“Era nostro dovere accettare la richiesta della Città di Taranto, soprattutto in virtù della grande disponibilità che il Sindaco Melucci ci mostrò la scorsa estate quando il nostro Brindisi, a poche ore dalla scadenza per l’iscrizione al campionato non aveva uno stadio da presentare in Lega”. Così il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ad Antenna Sud sulla richiesta del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci di mettere a disposizione del club del Presidente Giove lo stadio ‘Franco Fanuzzi’ durante i lavori di ristrutturazione dello ‘Iacovone’. “Non va dimenticato che la scorsa estate mi son visto sbattere in faccia molte porte quando cercavo uno stadio per il Brindisi” – prosegue Marchionna – “e senza la documentazione last minute messaci a disposizione dalla città ionica il Brindisi non si sarebbe potuto iscrivere in Lega Pro. Quindi avevamo il dovere istituzionale di ricambiare il favore. Ora, ovviamente, saranno le autorità deputate all’organizzazione dell’ordine pubblico a valutare tutto. La prossima settimana dovremo analizzare con il Comune di Taranto la situazione nel merito per approfondire gli aspetti organizzativi”.

