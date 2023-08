Lutto per Giuseppe Conte, morto a 93 anni il padre Nicola

Lutto per Giuseppe Conte, presidente del M5S. Nella mattinata di venerdì 4 agosto è morto a 93 anni il padre, Nicola, per anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo.

“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Giuseppe Conte per la perdita del padre Nicola. Ci stringiamo a lui e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”. Così il gruppo regionale del M5S Puglia.

“Concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo”. Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, ricorda Nicola Conte, padre del leader del M5S Giuseppe, scomparso questa mattina all’età di 93 anni e che per lunghi anni è stato segretario comunale. “Ricordo – prosegue Crisetti – quando a lui, già in pensione chiesi di spiegare a un gruppo di ragazzi di una parrocchia come funzionava il Comune. Si mise completamente a disposizione, spiegando ai ragazzi tutto nei minimi particolari. Si vedeva che amava il suo lavoro in maniera profonda e votata all’aiuto del prossimo”

