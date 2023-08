Pnrr: Fitto convoca Regioni, Province e Comuni lunedì

Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, incontrerà lunedì le Regioni, le Province e i Comuni per proseguire il confronto sulla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU approvata dalla cabina di regia e presentata in Parlamento primo agosto. Lo rende noto il ministero specificando che il confronto con le Regioni è fissato alle ore 13.30, e con Anci e Upi alle ore 15.00.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp