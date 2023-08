Delegazione FDI Puglia incontra il ministro Lollobrigida

Nella giornata di giovedì 3 agosto, una delegazione composta da parlamentari nazionali e regionali di Fratelli d’Italia Puglia ha incontrato il ministro Lollobrigida al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per affrontare le problematiche legate al comparto agricolo che riguardano la Regione.

«L’incontro di ieri ha reso possibile non solo un’analisi sullo stato dell’arte di quanto si sta portando avanti, ma anche una programmazione rispetto ai progetti e investimenti futuri per salvaguardare il settore dell’agricoltura, vero fiore all’occhiello della nostra Regione» affermano in una nota congiunta i parlamentari nazionali e regionali Fdi.

Al tavolo, al quale erano presenti anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il sottosegretario per l’agricoltura Patrizio La Pietra, sono state analizzate le maggiori criticità e problematiche del comparto agricolo pugliese come, tra le altre, xylella ed emergenza mitilicoltura.

«Il coraggio, il coinvolgimento delle nostre comunità e un’attenta programmazione devono essere le basi attorno alle quali realizzare quei progetti di tutela e salvaguardia dei comparti strategici per la Puglia, che i nostri agricoltori attendono da tempo».

Così in una nota i parlamentari e i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Puglia a margine dell’incontro avvenuto ieri presso il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il ministro Lollobrigida.

