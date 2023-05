Lutto alle Isole Tremiti, morto il sindaco Giuseppe Calabrese

ROMA – Lutto in provincia di Foggia. Le Isole Tremiti piangono il sindaco Giuseppe Calabrese, 66 anni, deceduto nelle scorse ore per via di un malore a Roma dove si era recato per l’assegnazione della ‘Bandiera Blu’. Trasportato in ospedale, alle prime luci dell’alba il suo cuore ha smesso di battere. Era stato rieletto sindaco un anno fa.

