BARLETTA – Il cedimento strutturale di un terreno ha scosso il giovedì sera dei residenti di viale Marconi, a Barletta, tra i quartieri Patalini e Barberini. Il boato è avvenuto nella zona adiacente alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, fortunatamente senza feriti.

L’episodio riguarderebbe un crollo strutturale in un’area già recintata e facente parte di un cantiere. Nei pressi della chiesa, infatti, è in via di costruzione un noto complesso residenziale con l’implementazione di numerose aree verdi.

Immediato l’intervento della Polizia Locale, che ha contingentato il traffico su viale Marconi, e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area del cedimento.

