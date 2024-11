L’uomo più anziano d’Italia vive in Basilicata: ha 110 anni

All’inizio del 2024, la persona più anziana d’Italia è una donna residente in Emilia-Romagna, che ha raggiunto i 114 anni a ottobre, come riportato dai dati Istat. Tra gli uomini, il decano italiano era un residente in Molise: aveva 110 anni, ma è scomparso nei primi mesi dell’anno. Al termine di ottobre, il “nuovo” uomo più anziano d’Italia risiede in Basilicata e ha superato i 110 anni.

Restano tuttavia imbattuti i record assoluti di longevità italiana: Antonio Todde, sardo, scomparso nel 2002 prima di compiere 113 anni, ed Emma Morano, piemontese, che nel 2017 si è spenta a 117 anni, un record mondiale tra le donne viventi.

A livello globale, i primati di longevità attualmente appartengono all’inglese John Alfred Tinniswood (112 anni) per gli uomini e alla giapponese Tomiko Itooka (116 anni) per le donne.

