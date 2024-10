Locomotive Giovani, 10 anni di musica e talenti: al via bando 2025

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Locomotive Giovani, una delle tante “anime” della più ampia realtà del Locomotive Jazz Festival. Un “contenitore” formativo pensato per gli artisti in erba che potranno lavorare concretamente sulle proprie competenze musicali, fare esperienze dal vivo (esibendosi ad esempio sul palco del Locomotive Jazz Festival), collaborare con professionisti del settore nello sviluppo di progetti discografici e live, partecipare a scambi con partner europei entrando nel circuito della rete nazionale dei festival jazz, con l’opportunità di vivere esperienze all’estero, masticando il linguaggio universale della musica.

Non è una semplice scuola, è un luogo pensato anche per favorire l’avvio di progetti artistici di spessore, come già avvenuto nelle scorse edizioni: oltre 200 i musicisti che, dopo essersi formati in questo straordinario laboratorio artistico, hanno fatto delle note di qualità il proprio lavoro, arrivando a condividere il palco con i più grandi nomi del jazz internazionale.

Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 1° dicembre.

Tra l’altro, questa è la X edizione e per celebrare un compleanno così importante, il direttore artistico, Raffaele Casarano, ha in serbo numerose novità.

I corsi, che si terranno da gennaio fino a giugno 2025, favoriranno l’incontro delle musiche di tutto il mondo, dal Jazz al Pop, dal Rock alla World Music, con una serie di iniziative che segneranno l’edizione speciale in occasione dei 20 anni del Locomotive Jazz Festival.

“Che esploda all’improvviso, o che sia lì sin dai primi vagiti – afferma Raffaele Casarano -, il talento è un fuoco sacro che arde nelle vene e che merita di essere riconosciuto, curato, guidato per consegnare al mondo gli artisti del domani e continuare a far risuonare la Musica in ogni dove, oltre ogni barriera.

Un ambiente in cui camminare da soli non è facile, ed è per questo che da dieci anni a questa parte Locomotive Giovani accoglie talenti in erba garantendo loro un posto in cui essere se stessi, sentendosi sempre supportati lungo il percorso formativo che li trasformerà in professionisti pronti a conquistare il loro posto nel mondo e, soprattutto, sul palco”.

In seno a Locomotive Giovani vengono organizzate materclass di spessore. In passato, insieme agli allievi, si sono esibiti artisti del calibro di Bungaro, Maurizio dei Lazzaretti, Alex Battini (tanti per citarne alcuni).

Testimonianza concreta dell’importanza di Locomotive Giovani è UT, il primo brano prodotto da Locomotive, composto da Francesco Marra, enfant prodige delle sette note nonché pianista acclamato a livello internazionale a soli 11 anni, eseguito insieme a Lorenzo Cantoro, Mattia Monteduro e, in esclusiva, Fabrizio Bosso, icona della musica jazz.

NOVITÀ PERCORSI 2025

• Kids&Young – Corsi di musica d’insieme (propedeutico al percorso professionale)

Corsi di base Musica d’Insieme: pianoforte, chitarra, batteria e canto corale per bambini e giovani (età minima di accesso dai 6 anni ai 12 anni), preparatori al percorso Locomotive Giovani

•⁠ ⁠Studenti (richiesta competenza strumentale di livello medio – dai 13 ai 20 anni d’età):

Sviluppo di un repertorio solista o di gruppo. Avviamento alle caratteristiche semiprofessionali della carriera musicale e accesso al palco 2 del festival, nonché l’ingresso gratuito all’area professionisti nel percorso Giovani 2025 per i partecipanti più meritevoli

•⁠ ⁠Professionisti (Locomotive Giovani) richiesta competenza avanzata strumentale, nonché capacità compositive e di arrangiamento – dai 16 anni:

L’intero percorso sarà strutturato allo scopo di creare un vero e proprio repertorio personale e/o di gruppo nonché la realizzazione e presentazione di un progetto artistico specifico sul Main Stage del Festival 2025.

Info e iscrizioni: https://www.locomotivejazzfestival.it/giovani/locomotive-giovani-2025.html

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author