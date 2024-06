Lnd Puglia, presentato a Turi il progetto #atuttocampo

Finalmente il countdown è terminato. Adesso il progetto itinerante #atuttocampo può cominciare a farsi conoscere ai tesserati delle Società di Primo, Secondo e Terzo Livello dopo il gran debutto al Palasport di Turi, a cui hanno aderito i ragazzi del Centro di Sviluppo Territoriale di Calcio a 5. Presenti anche gli esperti Antonio Stornaiolo e Carmen De Gironimo, che hanno spiegato ai più piccoli i contenuti della nuova campagna di carattere sociale a cura della LND Puglia in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti.

Alla prima tappa del progetto coordinato da Francesco Grazioso, sono intervenuti il Presidente del C.R. Puglia Vito Tisci, il Coordinatore Area di Responsabilità Sociale LND Luca De Simoni, il Coordinatore della FIGC Puglia Antonio Quarto, il neo Sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso accompagnato dai suoi Consiglieri, numerose autorità federali e istituzionali, ma anche tecnici, genitori e addetti ai lavori.

«Sono molto orgoglioso di questo progetto – sottolinea il Presidente Vito Tisci – perché pone proprio i nostri tesserati al centro della campagna di comunicazione. Dopo il successo riscontrato dall’iniziativa In campo a tavola e nella vita, che riguardava i corretti stili di vita e il benessere dei nostri ragazzi, il Comitato Regionale ha promosso questo nuovo format con lo scopo di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita esplorando l’universo delle emozioni e le situazioni che li vedono protagonisti nella vita quotidiana, anche al di fuori del campo».

Quando si parla di crescita, il riferimento è anche alle buone pratiche collegate ad un atteggiamento positivo in campo e a bordocampo, con particolare attenzione sul contrasto al bullismo, l’eliminazione di stereotipi sessisti, la prevenzione e il contrasto alla violenza fisica e verbale. «Si fa riferimento anche alla gestione delle emozioni – spiega la mental coach Carmen De Gironimo – che influiscono il gesto tecnico e la prestazione sportiva nelle fasce d’età più piccole. Poi c’è il rapporto con la famiglia, l’educazione alimentare e le scelte in tema di nutrizione per chi pratica lo sport. Il progetto #atuttocampo è itinerante: dopo questa presentazione, sarà diffuso a tutti anche nella prossima stagione sportiva».

Nel corso della presentazione del progetto a Turi, la LND Puglia ha distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti la guida ragionata alla sostenibilità, alla partecipazione, alla consapevolezza e all’inclusione, un fumetto realizzato con un linguaggio semplice e intuitivo, accessibile a tutti. Sollecitato al microfono da Antonio Stornaiolo, il piccolo Mehdi della A.S.D. Thuriae ha letto un balloon molto significativo contenuto nelle 16 pagine rivolte ai bambini dagli 11 ai 16 anni. «Le emozioni sono come le nuvole: possono oscurare il sole, ma alla fine passeranno». Poi l’applauso del Palazzetto di Turi, un momento emozionante.

«È stato un esordio molto positivo – fa sapere il Coordinatore Area di Responsabilità Sociale LND – che ci permette di iniziare a diffondere dei concetti importanti tra i più giovani. L’iniziativa del Comitato Regionale si sposa perfettamente con le linee guida della Lega Nazionale Dilettanti, che nel 2022 ha istituito l’Area di Responsabilità Sociale con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico dei ragazzi. Siamo contenti di aver contribuito a questo importante progetto, inserendo nelle pagine del vademecum illustrato le regole per una corretta gestione del bullismo e la carta per la prevenzione dei disturbi alimentari, due aspetti fondamentali su cui occorre riflettere. Ritengo che questo vademecum – conclude Luca De Simoni – sia uno strumento davvero molto utile per la crescita dei ragazzi».

Il prossimo appuntamento con il progetto #atuttocampo avrà luogo mercoledì 19 giugno alle ore 17.30 e si svolgerà in collaborazione con la A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO presso il Campo Comunale Principe di Piemonte di Triggiano.

