Serie C: Il Monopoli ha scelto. Colombo ai dettagli per la panchina

MONOPOLI – Il Monopoli ha scelto. Salvo ripensamenti dell’ultim’ora Alberto Colombo sarà il nuovo allenatore biancoverde. Per il tecnico brianzolo si tratta di un ritorno dopo l’esperienza del 2021/2022, culminata con i quarti di finale playoff persi contro il Catanzaro di Vivarini. Battuta la concorrenza di Maiuri, Colucci e Cudini. Il nuovo allenatore si metterà presto a lavoro per l’allestimento della squadra con il direttore sportivo Marcello Chiricallo, che a breve verrà confermato in maniera ufficiale.

