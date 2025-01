L’Inter punta alla Serie C con la squadra Under 23

L’Inter sta avanzando a grandi passi verso l’ingresso della sua squadra Under 23 nel campionato di Serie C, un passo che la lega alle mosse simili di altre grandi squadre come Juventus, Atalanta e Milan. Il progetto, ormai in fase avanzata, è concentrato sulla definizione degli ultimi dettagli, con la priorità attuale che riguarda la scelta dello stadio. Sebbene l’allestimento della rosa e la selezione dei giocatori siano considerati passaggi secondari, l’attenzione è rivolta principalmente alla necessità di strutture adeguate.

La società sta esaminando diverse opzioni per gli impianti, con il Breda di Sesto San Giovanni in pole position, pronto sia per gli allenamenti che per le partite ufficiali. Questo stadio rappresenterebbe una soluzione pratica, in quanto permetterebbe di concentrare tutte le attività della squadra in un unico luogo. Per la panchina, l’Inter avrebbe scelto Christian Chivu, ex difensore della squadra e già allenatore della Primavera, che sembra pronto a raccogliere la sfida.

Un altro punto cruciale riguarda la gestione del progetto, affidata a Dario Baccin, attuale vice di Piero Ausilio, direttore sportivo del club. Baccin avrà il compito di supportare Chivu e garantire lo sviluppo della squadra Under 23. Pur non essendo ancora ufficiale, l’ipotesi di giocare anche all’U-Power Stadium di Monza resta una possibilità in attesa di conferme.

