Licenziamenti indotto Stellantis, Lettieri: ‘Situazione drammatica’

Drammatica la situazione dei 97 lavoratori della Trasnova, azienda dell’indotto Stellantis, che hanno ricevuto una lettera di licenziamento. A denunciarlo è Giovanni Lettieri, segretario del Partito Democratico Basilicata, che considera la vicenda un ulteriore segnale dello smantellamento dei siti produttivi del gruppo in Italia.

“La nostra segretaria Elly Schlein ha incontrato i lavoratori in presidio a Pomigliano – ha dichiarato Lettieri -. Non è accettabile lasciare a casa questi lavoratori, che chiedono di continuare a lavorare piuttosto che affidarsi agli ammortizzatori sociali. Hanno competenze e professionalità da valorizzare”.

Lettieri ha inoltre espresso preoccupazione per il futuro del settore automotive, sottolineando che questa crisi colpisce anche i dipendenti Stellantis di Melfi e dell’indotto lucano. “Non possiamo permettere che un comparto così strategico per il Paese naufraghi in questo modo”, ha concluso.

