Un libro per raccontare il Bioumanesimo di Puglia

BARI – Un testo fra narrazioni e immagini di una Puglia inedita, un libro fotografico che racconta le realtà virtuose e sostenibili della Puglia, i volti e le storie di chi ama e preserva il territorio. Ecco “Bioumanesimo di Puglia”, il volume scritto a quattro mani da Melania Petriello e Chiara Pasqualini.

Diversi i temi e le realtà raccontate nel volume, dall’antica pratica tutta ecosostenibile di lavorazione del giunco, alla rigenerazione urbana del quartiere Paradiso di Brindisi, passando per una cooperativa agricola che pratica l’aridocoltura, fino alla rigenerazione in chiave di turismo sostenibile dei boschi e delle antiche quercete. Un libro che è allo stesso tempo un affresco della Puglia, un mosaico di volti e storie simbolo di lavoro laborioso e silenzio per il bene del territorio pugliese.

