Liberazione Sala, Caiata (FdI): “Meloni prova di standing internazionale”

“Il Presidente Meloni come sempre è la testimonianza del suo standing internazionale. La notizia della liberazione di Cecilia Sala non solo ci permette di gioire e di sentirci un tutt’uno nell’abbraccio dei suoi familiari, ma è la dimostrazione di quando le trattative le si fanno con i fatti, e non solo a parole. A differenza invece di tutte quelle parole malevole che in questi giorni hanno invaso le pagine dei giornali con il solo intento di discredito verso la fiducia dell’azione posta in essere dal nostro Governo per la liberazione di Cecilia Sala”- dichiara in una nota il presidente dell’Ince, On. Salvatore Caiata.

“La liberazione di Cecilia Sala riporta a casa sana e salva una nostra giornalista, riprova di un governo che non abbandona nessuno dei suoi cittadini, sempre pronto a riportarli a casa a qualunque costo- conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

