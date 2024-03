L’Heraclea di Candela ha vinto il campionato di Promozione campana

L’Heraclea, club di Candela (Foggia) ha conquistato matematicamente la promozione in Eccellenza campana senza scendere in campo: il pareggio odierno del Castelpoto, in casa contro il Baiano, ha aperto le porte del club dauno al massimo campionato regionale.

La nota della società:

“Una cavalcata trionfale! Un cammino memorabile! Un qualcosa di storico!

Era nell’aria da settimane e adesso c’è anche la conferma dell’aritmetica.

Domani al Mitola siete tutti invitati per la grande festa! Alle 16, con ingresso gratuito, omaggiamo i campioni granata!

Per Heraclea-Sporting Pietrelcina, ingresso gratuito. C’è da chiudere bene e da brindare come si deve dinanzi al nostro pubblico! Quindi massima concentrazione. Calcio, e poi musica e tanta, tanta festa! Si esibiranno band candelesi e il maestro Francesco Roccia! E vi preannunciamo già che c’è una grande festa in programma il prossimo 20 Aprile.

MA DOMANI E’ UNA GIORNATA STORICA! NON PUOI MANCARE!“

