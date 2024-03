Eccellenza Gir/A, Corato-UC Bisceglie 0-0

GIOVINAZZO – Vanno avanti piano in classifica Corato ed Unione Calcio Bisceglie: finisce 0-0 il match di recupero della 23^ giornata del girone A del campionato di Eccellenza Pugliese. Risultato che giunge al termine di una gara equilibrata ma anche piuttosto contratta. Nel primo tempo cerca di fare qualcosa di più l’Unione: al 10′ Mbaye imbecca Saani, palla sull’esterno della rete. Ancora il 21 azzurro ci prova prima al 22′ e poi al 36′: prima conclusione che termina a lato, la seconda viene deviata in angolo. Dagli sviluppi dello stesso da segnalare un colpo di testa di Amoroso terminato fuori. Al 41′ occasione Corato: cross in area per la sponda di Cianci che però non trova nessun compagno.

Decisamente meglio il Corato nella ripresa: buone intenzioni, ma la via del gol non si trova. Al 56′ percussione di Frappampina per Cianci, sfera che termina a lato. Al 66′ tentativo di Santos dal limite dell’area, il rasoterra sfiora il palo. Al 73′ angolo di Scardigno e tiro al volo di Santoro, palla alta sopra la traversa. All’87’Santoro imbecca Suriano, fuori. Ultima emozione un minuto dopo all’88’: conclusione di Mbaye, alta. Finisce cosi: sale a quota 47 l’Unione Calcio Bisceglie, 33 i punti del Corato.

