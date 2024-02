L’ex Virtus Francavilla Nicholas Battaiola sbarca al Festival di Sanremo

Nicholas Battaiola, classe 1996 originario di Soresina, ha un percorso unico che lo ha portato dalla carriera di portiere professionista, con esperienze anche in Serie C con la Cremonese, a quella di cantante. Ora si prepara a esibirsi a Sanremo grazie al progetto Arte Sanremo.

Da giovane, Nicholas giocava a calcio con la Soresinese, inizialmente come portiere, prima di passare alla Cremonese, dove ha accumulato 10 presenze in prima squadra. Questi anni hanno avuto un grande impatto su di lui, facendolo crescere sia come persona che come portiere.

Ha poi continuato a giocare nel calcio professionistico, con esperienze anche nel Monza, nel Gubbio e nella Virtus Francavilla (1 presenza nella stagione 2017/18), prima di approdare al Piacenza. Tuttavia, la sua passione per la musica è cresciuta nel tempo e alla fine ha scelto di abbandonare il calcio per perseguire la sua carriera musicale.

Nicholas ha iniziato a fare musica nel 2013, e nel tempo ha pubblicato vari brani e progetti musicali. La sua musica spazia dal reggaeton a diverse sfumature dell’amore. Ha collaborato con vari artisti e produttori musicali, tra cui uno che ha lavorato con il rapper Shade.

Ora, Nicholas ha l’opportunità di presentare un brano reggaeton con voci bianche al Festival di Sanremo, grazie alla collaborazione con il Progetto Arte di Sanremo. È entusiasta di far emergere il movimento reggaeton e di ottenere visibilità grazie al festival.

La sua storia rappresenta una transizione eccezionale dalla carriera sportiva al mondo della musica, e l’opportunità di esibirsi a Sanremo è vista come un momento straordinario per lui e il suo genere musicale emergente.

