Lettieri (Pd): rimuovere criticità e vincere a Matera

“Faremo di tutto per far rientrare Cifarelli nel partito”. È questa la risposta che il segretario regionale del Partito democratico, Giovanni Lettieri ha indirizzato a Roberto Cifarelli, storico componente dem lucano, attuale consigliere regionale e già assessore alle attività produttive nella giunta Pittella che con una lettera aveva annunciato la sua volontà di autosospendersi dal partito a seguito di una direzione cittadina del Pd a Matera durante la quale sono emerse tante e tali incomprensioni da portarlo a questa scelta. Una criticità che può e deve diventare motivo di crescita per maturare nuove responsabilità nel partito ha spiegato Lettieri. L’orizzonte più prossimo è però puntare sulle amministrative materane.

