Potenza: Camastra verso l’ampliamento della portata

E ‘arrivata quasi in contemporanea con l’annuncio che non ci sarebbero più state restrizioni idriche fino a giugno per i 140 mila lucani serviti dallo schema Basento Camastra, dato durante l’audizione davanti alle commissioni della Camera del presidente della Regione Basilicata,

una nota di Acque del sud spa, con la quale in informava della richiesta, inoltrata alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, di ampliare la portata dell’invaso.

Così sembrerebbe non solo avviarsi alla fine la criticità che è stata alla ribalta della corona lucana dalla scorsa estate con le continue interruzioni idrica a causa dello svuotamento della diga, ma anche si vede all’orizzonte una azione politica affinché ciò possa non ripetersi.

Proviamo a fare sintesi del comunicato stampa a firma del presidente del Consiglio d’amministrazione di Acque del Sud, Luigi Giuseppe Decollanz, scritto in maniera molto tecnica e che pertanto merita una semplificazione.

La richiesta – è scritto nella nota – è quella di incrementare la quota autorizzata a 526,60 metri sul livello del mare, possibile grazie agli interventi realizzati di ripristino del by-pass dello scarico di fondo e delle saracinesche installate” manutenzione e revisione delle 4 paratoie piane dello scarico di mezzofondo”.

In sintesi all’esito dei lavori sono state superate quelle criticità tecniche che non permettevano una portata di acqua fino a 11,5 milioni di metri cubi e che anche nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sismica imponevano un livello massimo di nove milioni. Infatti – conclude Decollanz -Tale incremento, una volta autorizzato, consentirà un maggiore accumulo di risorsa idrica stimato in circa 2/2,5 milioni di mc3, verosimilmente sufficiente a mitigare eventuali ulteriori eventi siccitosi”.

