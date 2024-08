Leporano, incidente giostra: 13enne sta meglio, presto sarà dimesso

Sta molto meglio il ragazzino di 13 anni nella serata di sabato 3 agosto è stato sbalzato fuori da una giostra in movimento durante la festa patronale di Sant’Emidio, a Leporano (Taranto) ed è stato trasportato d’urgenza in in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato sottoposto ad accertamenti.

Ricoverato in codice rosso in via cautelativa, a quanto si è appreso avrebbe riportato un trauma contusivo del rachide cervicale e e di una caviglia e altre contusioni. Nelle prossime ore sarà dimesso.

Dopo un volo di circa tre metri, è caduto pesantemente sul terreno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale. La giostra è stata posta sotto sequestro a scopo preventivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author