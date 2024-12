Treni, sicurezza viaggiatori: Marti ‘Più controlli su linea Barletta-Fasano’

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è al centro del dibattito pubblico, il senatore pugliese e commissario regionale della Lega, Roberto Marti, ha annunciato un potenziamento dei controlli sulla linea ferroviaria Barletta-Fasano. Questa misura, che si inserisce nel contesto delle festività imminenti, mira a garantire un viaggio più sicuro e tranquillo per tutti i pendolari e i turisti.

A partire da oggi, sedici nuovi addetti alla sicurezza si uniranno al personale già operativo a bordo dei treni e nelle stazioni. Questi professionisti, parte della FS Security, la società di vigilanza fortemente voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, avranno il compito di prevenire aggressioni al personale, intemperanze e furti. L’obiettivo è chiaro: offrire maggiori tutele a chi viaggia e instaurare un clima di sicurezza nelle stazioni e sui treni.

Marti ha sottolineato che il monitoraggio riguarderà ben 150 treni giornalieri e 9 stazioni lungo le tratte Barletta-Bari e Bari-Fasano. Questo intervento non è isolato, ma fa parte di un piano più ampio che prevede l’impiego di oltre 250 unità aggiuntive su convogli di tutta Italia, da Nord a Sud. La presenza di questi addetti alla sicurezza rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente di viaggio più sereno e controllato.

Il senatore Marti ha espresso soddisfazione per l’impegno e l’attenzione dimostrati dal ministro Salvini, evidenziando come queste azioni siano fondamentali per garantire non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche una maggiore protezione per coloro che lavorano nel settore ferroviario. “Grazie all’impegno del ministro Salvini, stiamo offrendo più tutele per i nostri cittadini e maggiori garanzie per chi lavora”, ha dichiarato Marti, evidenziando la volontà della Lega di mettere al centro delle proprie politiche la sicurezza e la serenità dei cittadini.

Questa iniziativa rappresenta un segnale positivo per i viaggiatori pugliesi e un passo avanti verso un sistema di trasporti più sicuro. Con l’approssimarsi delle festività, il potenziamento dei controlli sulle linee ferroviarie assume un’importanza ancora maggiore, contribuendo a creare un clima di fiducia e tranquillità per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici. La Lega, attraverso queste azioni, ribadisce il proprio impegno verso la sicurezza e il benessere dei cittadini, un tema che rimarrà centrale anche nelle future decisioni politiche.

Maria Teresa Carrozzo