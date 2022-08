“Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio del Campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C”. La Lega Pro commenta così la decisione del Consiglio di Stato di respingere la richiesta della FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, che non si terrà prima del 25 agosto, dopo il 20, termine fissato per l’inizio della Coppa Italia, e 3 giorni prima del 28, data in cui avrebbe dovuto prendere il via il campionato.

”Lega Pro è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d’inizio del Campionato”, chiude la nota.