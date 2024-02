Lecce, ‘Utilizzare proventi multe per mettere in sicurezza tangenziale’

“I proventi delle contravvenzioni del Comune di Lecce siano destinati esclusivamente agli investimenti necessari alla messa in sicurezza della tangenziale est di Lecce”. A dichiararlo è il deputato Andrea Caroppo, responsabile nazionale trasporti di Forza Italia e capogruppo in commissione Trasporti alla Camera dei deputati.

”La Tangenziale Est, gestita dal Comune di Lecce, è una tra le strade più malmesse di tutta la provincia: asfalto rattoppato, barriere spartitraffico non a norma di legge, guardrail vecchio e pericoloso. Condizioni pessime a causa delle quali su questa arteria si registra un numero molto elevato di incidenti stradali, talvolta anche mortali”, aggiunge Caroppo.

“Per cercare di ridurre il tasso di incidentalità tra le vie percorribili, l’amministrazione leccese ha scelto quella più comoda, ossia installare due autovelox che saranno attivati dall’1 aprile. Una scelta, questa, assai discutibile. Per aumentare i livelli della sicurezza stradale sarebbe stato decisivo, al contrario, avviare prima di tutto i lavori di ammodernamento con il rifacimento dell’asfalto e la sostituzione dello spartitraffico e dei guardrail, per i quali il Comune ha quantificato una spesa di 14 milioni di euro. Pertanto, è fondamentale che tutti i proventi delle contravvenzioni del comune di Lecce, compresi quelle che deriveranno dall’entrata in attività degli autovelox, siano destinati esclusivamente agli investimenti necessari alla messa in sicurezza della Tangenziale est”, conclude Caroppo.

