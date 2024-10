Lecce, sindaca Poli Bortone: “Sostegno a squadra fondamentale per restare in A”

“Abbiamo rotto il muro dei 40 giorni. Dopo l’importante vittoria contro il Verona, la nostra squadra va sempre più sostenuta. L’obiettivo di conquistare ancora la permanenza in Serie A è alla nostra portata, e bisogna crederci fino in fondo, con tenacia e passione” ha dichiarato la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, in una nota ufficiale, commentando il successo ottenuto dai giallorossi.

“Un grazie alla tifoseria, che è sempre così motivante per la squadra – ha aggiunto Poli Bortone – e anche all’Unione Sportiva Lecce, che ci sta regalando l’emozione di vedere i nostri colori nella massima serie. Tutti dobbiamo continuare a supportare e incoraggiare la squadra, perché avere Lecce in Serie A è un pregio, un onore e anche un valore economico, in quanto il turismo sportivo porta flussi e servizi, accrescendo l’attenzione sulla nostra città”.

La sindaca ha anche sottolineato la prestazione dei giocatori, elogiandone l’impegno e la motivazione: “Ieri ho visto in campo ragazzi bravi e determinati, che hanno saputo affrontare una gara difficile con cuore e concentrazione. Sono sicura che continueranno a migliorare per raggiungere un traguardo che riempirebbe di orgoglio tutti noi”.

Poli Bortone ha poi concluso con uno sguardo al futuro dello stadio: “Siamo tutti impegnati per la riqualificazione dello stadio, un progetto che sarà il coronamento di un percorso di grande attenzione per il calcio a Lecce, una storia di tradizione che vogliamo proseguire e consolidare con l’impegno di tutti”.

