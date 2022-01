Lecce, senzatetto allontanati tornano ad occupare masseria: arrestati

Gli Agenti della Sezione volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto C.C. 26enne rumeno e P.M.S. 30enne leccese per occupazione abusiva di immobile di interesse storico.

Su segnalazione dell’AlmaRoma, le Volanti si sono recate in via Camassa snc (via vecchia Lizzanello) dove all’interno dell’immobile, sgomberato ieri, si era nuovamente insediata la stessa coppia unitamente ai loro 7 cani. Gli stessi d’intesa con l’autorità giudiziaria sono stati tratti in arresto e condotti presso l’abitazione dei famigliari della donna, in regime di arresti domiciliari. I 7 cani (sia adulti che cuccioli) sono stati affidati al Servizio Veterinario dell’ASL tramite la Polizia Locale.