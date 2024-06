Lecce, Salvemini: ‘È mancato un pugno di voti’

“Sono consapevole di aver speso tutto in questi anni per la mia città che sono onorato, orgoglioso di aver servito, di essere stato il rappresentante di tutti. La stessa città che ha voluto me sindaco, oggi fa una scelta diversa che io rispetto. E’ mancato un pugno di voti, ci sono valutazioni che andranno fatte, analisi di alcuni risultati sezione per sezione, ma ormai è tutto nero su bianco e ci affidiamo all’esito del voto di ballottaggio”. Così Carlo Salvemini, sindaco uscente del centrosinistra di Lecce, dopo la sconfitta al ballottaggio che ha scelto Adriana Poli Bortone del centrodestra nuova sindaca della città.

