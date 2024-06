Bari, Emiliano: ‘Con Leccese vince il buon Governo’

“Quella di Vito Leccese è la vittoria di un uomo competente, onesto, sempre educato e molto molto esperto”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, commentando la vittoria di Vito Leccese, candidato del centrosinistra, nuovo sindaco di Bari. “Una vittoria che rassicura, che costruisce legami con chi ci ha votato e con chi non ci ha votato, con gli avversari e gli alleati. E’ la vittoria di tutti i baresi e la mia personale perché ho avuto vicino Leccese per tanti anni, lo stimo profondamente sia come uomo sia come rappresentante delle istituzioni. E’ una giornata di gioia perché ci saranno altri cinque anni di buon governo per questa città”. A chi gli ha chiesto della vittoria a Lecce di Adriana Poli Bortone, candidata del Centrodestra, Emiliano ha risposto: “Adriana è Adriana”.

