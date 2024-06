Bari, Decaro: ‘Non potevo lasciare la fascia in mani migliori’

“Vito sarà un bravo sindaco, anche il più votato della storia di questa città. Era il candidato giusto per Bari, saprà continuare un percorso virtuoso custodendo la responsabilità di questo successo elettorale e di una comunità che è cresciuta ed è diventata più orgogliosa. Vito non voleva nemmeno fare il sindaco, ha lavorato vent’anni quotidianamente, ha faticato ogni giorno per il bene della città e credo sarà il miglior sindaco. Sono contento di lasciare la fascia tricolore a Vito Leccese, perché è la migliore persona cui potevo lasciarla. Sono felice per lui e per questa città. Sarà guidata da un uomo con un grande cuore e che sa bene come si amministra perché per 20 anni è stato un manager pubblico al Comune di Bari. In questi dieci anni sono stato io a chiedergli consiglio, non credo ne abbia bisogno, ma -resto a sua disposizione”. Sono le parole di Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, commentando l’elezione Vito Leccese, suo successore e già suo capo di gabinetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author