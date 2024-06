I Sound of garage suonano per Emergency

TARANTO – Medici dal Barese con la passione della Musica. Sono i sound of Garage, la rock band nata nel 2011 che si esibisce solo in appuntamenti con lo scopo benefico. Come è accaduto nei giorni scorsi durante il Medimex di Taranto, tra le manifestazioni collaterali della kermesse di Puglia Sounds. Pur avendo scritto i propri pezzi in una raccolta nel 2014 “Mondo Accelerato”, la band suona cover di brani classici del Rock anni ’60, ’70, ’80 e in particolare interpreta un repertorio Rock Blues ispirato ai grandi classici quali gli Stones, gli U2, i Cure, i Cult i Led Zeppelin e Pink Floyd.

Tra le tante iniziative benefiche i Sound of Garage hanno contribuito con uno specifico tour per la fornitura di pianoforti da donare agli Ospedali Pugliesi. Nel 2020 sono stati selezionati dal Ministero della Salute e Cultura per la Giornata Nazionale della Musica. Quest’anno si sono esibiti allo SpazioPorto per una campagna a supporto di Emergency

