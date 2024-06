Lecce, Poli Bortone: ‘È la chiusura migliore per la mia carriera’

“Questa elezione è la chiusura migliore per la mia carriera politica. Dopo aver contribuito, in passato, alla rottura del Centrodestra questa è stata l’occasione giusta per rimediare e chiudere il cerchio. La prima cosa che farò? Mettere tanti fiori in città. Salvemini? In una competizione, c’è sempre chi vince e chi perde, non ho nulla da dirgli”. Così Adriana Poli Bortone commentando la sua elezione a nuovo sindaco di Lecce.

