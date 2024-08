Lecce, riprendono i lavori su via E. Alvino

Lecce – Rampe per disabili che sembrano semplici colate di cemento, pugni nell’occhio in mezzo al basolato che rappresenta il passeggio della piazza più importante di Lecce. Lo stesso basolato che sembra già mostrare difetti, tra buche e fughe già da rifare. Insomma i lavori su via Alvino dopo essere stati fermi per oltre un anno sono pronti a ripartire. Gli stessi, oltre appunto via Ernesto Alvino interesseranno via Verdi e via dei Mocenigo. Per questi interventi, che come detto nelle tre vie riguarderanno principalmente il basolato, si partirà probabilmente già a settembre perché ci sono tempi da rispettare e si è in grande ritardo. Lo stesso vicesindaco del Capoluogo Salentino, Roberto Giordano Anguilla con delega anche ai lavori pubblici, fa sapere che modalità e tempistiche verranno concordate con gli operatori commerciali della zona per cercare di ridurre al massimo i disagi. Nell’occasione saranno accolte anche proposte di miglioramento dell’area cittadina interessata ed eventuali disagi che gli stessi operatori commerciali potranno mettere in evidenza. Un cantiere, quello di via Alvino che fin dal suo esordio è stato accompagnato da tante polemiche tra le quali i commercianti chiedono solamente di poter svolgere al meglio il proprio lavoro e i leccesi di preservare uno dei luoghi più belli e significativi della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author