US Lecce e Associazione Anna e Valter donano un macchinario all’ASL

Lecce – Un connubio vincente, quello tra US Lecce e Associazione Anna e Valter che hanno raccolto i fondi necessari per donare all’ASL di Lecce un macchinario indispensabile allo screening oncologico. Il sistema fornito è una piattaforma hardware e software di ultimissima tecnologia che fornisce un necessario supporto al medico senologo per la refertazione di esami mammografici.

