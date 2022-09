“Non sono ancora al top, ma sto lavorando per abbreviare i tempi. Anche perché la Serie A è molto difficile, fisica e veloce: ne ho parlato con Niang (ex attaccante del Milan, ndr), il quale mi ha aiutato a capire come superare le difficoltà del campionato italiano. Le mie caratteristiche? Sono un calciatore tecnico, che ama segnare e far segnare. Spero di restare qui a Lecce per anni raggiungendo risultati importanti. Il nostro obiettivo è la salvezza ed è alla portata. Tanti compagni francesi? Mi hanno aiutato a integrarmi, anche se sto accelerando per imparare l’italiano e comunicare con tecnico, compagni e tifosi”. Si è presentato così Remi Oudin, centrocampista francese.