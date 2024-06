Lecce, PD e M5S protestano contro ‘Governo anti Sud’

Una cinquantina, tra amministratori pubblici, sindaci e parlamentari di Pd e M5s, hanno manifestato nella mattinata di lunedì 3 giugno sotto la sede della prefettura di Lecce “contro gli ultimi provvedimenti annunciati dal governo Meloni, tra cui l’impugnativa della legge regionale della Puglia per mantenere una gestione pubblica dell’Acquedotto pugliese, e i tagli delle risorse ai Comuni”. Tra i presenti anche parlamentari Claudio Stefanazzi (PD) e Patty L’Abbate (M5S).

Sul tema dell’acqua pubblica, “non riusciamo a capire perché questo governo vuole creare un disservizio ai comuni pugliesi, facendo un’offesa ai sindaci dei nostri comuni che avevano deciso di riprendere in house l’acquedotto pugliese per far sì che l’acqua in Puglia resti libera, a supporto dei cittadini”, ha detto L’Abbate.

