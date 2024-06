Porto di Barletta, visita del Ministro Pichetto Fratin

BARLETTA – Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in visita a Barletta lunedì mattina. Sopralluogo tecnico all’interno del porto cittadino, dove sono in corso di svolgimento le operazioni per il dragaggio e il prolungamento dei moli foranei. Vie marittime fondamentali per monitorare l’impatto ambientale sul territorio. Cruciale il lavoro svolto tra Roma e la Puglia per garantire lo svolgimento delle attività in collaborazione con il Governo.

Presenti anche le associazioni ambientaliste cittadine, che hanno chiesto un occhio di riguardo per il monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua, ma anche per la delocalizzazione delle zone industriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author