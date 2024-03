Lecce, Il Prefetto e il Questore visitano la nuova sede del Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale “V. Fazzi”

Questa mattina il Prefetto ed il Questore della Provincia di Lecce hanno effettuato una visita presso l’Ospedale “Vito Fazzi” per conoscere la nuova sede del Posto Fisso di Polizia. La postazione si trova all’interno dello stabile del DEA, nelle immediate vicinanze del Triage del Pronto Soccorso, ed è operativa 24 ore su 24 dal 12 marzo scorso.

La presenza del Posto Fisso di Polizia all’interno dell’ospedale rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza della struttura e dei suoi pazienti. Grazie a questa nuova sede, le forze dell’ordine potranno garantire una presenza costante e immediata in caso di necessità, contribuendo così a mantenere un ambiente sicuro per tutti.

Durante la visita, il Prefetto e il Questore hanno potuto apprezzare l’organizzazione e l’efficienza della nuova postazione. Hanno osservato da vicino le attività svolte dagli agenti di polizia e hanno avuto modo di incontrare il personale e discutere delle strategie di sicurezza adottate.

La presenza della polizia all’interno dell’ospedale è fondamentale per garantire la tranquillità e la sicurezza di pazienti, visitatori e personale sanitario. Inoltre, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e il personale ospedaliero, sarà possibile affrontare in maniera più efficace eventuali situazioni di emergenza o di violenza.

La nuova sede del Posto Fisso di Polizia rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità e nell’assicurare la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’Ospedale “Vito Fazzi”. La sinergia tra le forze dell’ordine e il personale ospedaliero è fondamentale per creare un ambiente sicuro e protetto, in cui pazienti e operatori sanitari possano svolgere le proprie attività in tranquillità.

Il Prefetto e il Questore hanno espresso la loro soddisfazione per la nuova sede del Posto Fisso di Polizia e hanno elogiato il lavoro svolto dagli agenti di polizia. Hanno sottolineato l’importanza di continuare a collaborare e coordinarsi per garantire la massima sicurezza all’interno dell’ospedale e nella città di Lecce.

La presenza del Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale “Vito Fazzi” rappresenta un segnale forte e tangibile dell’impegno delle autorità nella tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini. Si tratta di un passo importante verso la costruzione di una comunità più sicura e protetta, in cui la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per garantire un futuro migliore.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts