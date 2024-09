Lecce, nei prossimi giorni la destinazione della statua di Sant’Oronzo

Lecce – Un sondaggio voluto proprio dal sindaco Adriana Poli Bortone che, volendo basare il suo mandato sul dialogo con la cittadinanza, ha chiesto ai leccesi dove volessero vedere collocata la statua originale di Sant’Oronzo. Oltre 1500 le risposte che sono state raccolte in meno di due settimane. Ora, i dati sono in fase di elaborazione, il sondaggio ha evidenziato diverse opzioni, ognuna sostenuta da un consistente numero di cittadini. Il destino della statua di Sant’Oronzo, patrono di Lecce, ha catalizzato l’attenzione dei cittadini nelle ultime settimane e sarà proprio il primo cittadino leccese a svelare, nei prossimi giorni, quale sarà il suo destino. È noto infatti che dopo il restauro della storica statua originale del 1739, in città si è acceso un dibattito sulla sua futura collocazione. La statua, da anni simbolo del legame tra la città e il suo Santo, è stata definitivamente sostituita da una copia installata sulla colonna monumentale lo scorso 13 aprile. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con molti cittadini che desiderano un clamoroso ritorno dell’originale sulla sua sede tradizionale, mentre altri, preoccupati per la sua conservazione, hanno proposto nel sondaggio delle soluzioni alternative. Lo scorso 6 settembre 2024, sul sito del Comune, è stato lanciato un appello alla cittadinanza: l’amministrazione ha invitato i leccesi a esprimere suggerimenti sulla collocazione più adatta del simulacro originale del Santo che a breve conoscerà il suo destino.

